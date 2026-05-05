Cuatro sujetos lograron escapar del asedio policial tras abandonar una camioneta que habían robado. En el interior del vehículo se hallaron elementos que estaban relacionados con otro hecho delictivo, un asalto cometido horas antes en una vivienda del barrio Faro Norte.

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Personal de la Comisaría Quinta intervino tras un llamado al 911 por la activación de una alarma domiciliaria, lo que derivó en un operativo con persecución. En ese marco, efectivos del Comando de Patrullas visualizaron una camioneta que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga, por lo que se inició un seguimiento controlado.

Finalmente en inmediaciones de Comunidad de Mafalda y De La Maza, los cuatro ocupantes descendieron del rodado y huyeron a pie entre viviendas, sin ser aprehendidos.

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No obstante, se procedió al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok, que presentaba pedido de secuestro activo por un hecho de hurto, junto con diversos elementos hallados en su interior, entre ellos dinero en moneda extranjera y nacional, una consola de videojuegos, una caja fuerte y herramientas.

Las tareas investigativas permitieron establecer que los objetos recuperados guardaban relación con un robo ocurrido instantes antes en una vivienda ubicada en Guernica 300, donde autores ignorados ingresaron, sorprendieron al morador y sustrajeron pertenencias. Además, la víctima sufrió una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue asistida en el lugar.

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Asimismo, se constató que las chapas patentes colocadas en el vehículo habían sido sustraídas horas antes en otro hecho denunciado en la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

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Intervino la Fiscalía N°13, que dispuso diligencias de rigor, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios, además de la posterior restitución de los elementos a su propietario, previo cumplimiento de los recaudos legales.