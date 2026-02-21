Dos jóvenes de 19 y 23 años fueron aprehendidos en las últimas horas en el barrio Constitución tras el robo de la bicicleta a un trabajador de delivery de la aplicación Rappi.

En primera instancia, personal policial observó a los sujetos desplazarse a la carrera por avenida Carlos Tejedor y Julián Aguirre, uno de ellos arrastrando una motocicleta y el otro llevando sobre sus hombros una bicicleta tipo mountain bike rodado 29.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los agentes fue la actitud nerviosa y evasiva de la dupla, por lo que se les impartió la voz de alto. Aunque intentaron fugarse, fueron demorados en el lugar.

Si bien ninguno de los rodados presentaba impedimentos legales, minutos después personal de Caballería arribó al lugar junto al repartidor de 34 años, quien manifestó que había sido interceptado instantes antes en la zona de Esquiú y Lijo López por dos sujetos a bordo de una moto de similares características, quienes mediante intimidación verbal le sustrajeron su bicicleta.

Posteriormente, la víctima reconoció de manera espontánea tanto la bicicleta como a los demorados. En consecuencia, se procedió al secuestro del rodado sustraído para su posterior restitución al propietario.

Tras mantener comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, su titular Daniel Vicente avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de los involucrados por el delito de tentativa de robo, el secuestro de la motocicleta con intervención del área de Tránsito por carecer de dominio colocado y documentación habilitante, el cumplimiento de las diligencias de rigor y el alojamiento de los imputados en la Unidad Penal N°44.