Personal policial recuperó esta madrugada un Volkswagen Suran robado en la calle Mariano Acosta al 1500 y detuvo a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta sin patente con la documentación del vehículo encima.

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El operativo comenzó cerca de las 22:00 cuando efectivos de la sección de Restablecimiento del Orden Público advirtieron la moto con dos ocupantes en Beruti y Portugal. Al ver el patrullero, los jóvenes intentaron escapar y fueron interceptados a pocos metros, en Beruti y Paraguay. Uno arrojó al suelo un juego de llaves; el otro llevaba la cédula del Suran. Tenían 17 y 15 años.

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Minutos antes, el 911 había recibido el reporte del robo. Un rastreo de la zona permitió localizar el auto en la intersección de las calles 196 y Ayacucho.

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El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Russo, dispuso no tomar medidas legales contra el de 17 años y ordenó entregarlo a un adulto responsable junto con la motocicleta. El de 15 quedó notificado de una causa por encubrimiento y también fue entregado a un familiar.

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