Recuperaron un auto robado y detuvieron a dos adolescentes con la documentación del vehículo
Los menores, de 15 y 17 años, circulaban en una moto sin patente cuando intentaron escapar al ver un patrullero. Uno llevaba encima la cédula del Volkswagen Suran sustraído minutos antes.
Personal policial recuperó esta madrugada un Volkswagen Suran robado en la calle Mariano Acosta al 1500 y detuvo a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta sin patente con la documentación del vehículo encima.
El operativo comenzó cerca de las 22:00 cuando efectivos de la sección de Restablecimiento del Orden Público advirtieron la moto con dos ocupantes en Beruti y Portugal. Al ver el patrullero, los jóvenes intentaron escapar y fueron interceptados a pocos metros, en Beruti y Paraguay. Uno arrojó al suelo un juego de llaves; el otro llevaba la cédula del Suran. Tenían 17 y 15 años.
Minutos antes, el 911 había recibido el reporte del robo. Un rastreo de la zona permitió localizar el auto en la intersección de las calles 196 y Ayacucho.
El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Russo, dispuso no tomar medidas legales contra el de 17 años y ordenó entregarlo a un adulto responsable junto con la motocicleta. El de 15 quedó notificado de una causa por encubrimiento y también fue entregado a un familiar.
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