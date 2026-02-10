Un auto robado fue recuperado durante la madrugada de este martes en Mar del Plata, luego de una persecución policial que terminó con la detención de un hombre de 28 años, acusado de encubrimiento.

El momento de la persecución comenzó cuando efectivos policiales detectaron un vehículo sospechoso. Al notar la presencia de los patrulleros, el conductor intentó escapar, pero a los pocos metros perdió el control del auto y chocó contra la vereda.

Tras identificar el rodado, se confirmó que se trataba de un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo por robo, denunciado apenas dos días antes. El conductor fue aprehendido en el lugar y, además del auto, la Policía secuestró un celular y una balanza digital.

El vehículo había sido robado el sábado 8 de febrero, cuando su dueño fue sorprendido por dos personas que lo intimidaron y escaparon con el auto, apoyados por otro rodado.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso que el detenido sea imputado por encubrimiento y que el automóvil sea restituido a su propietario, mientras continúa la investigación para dar con los demás involucrados.

