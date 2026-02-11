Un auto robado en julio del año pasado fue recuperado esta tarde durante un procedimiento policial en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, ocasión en la que además se imputó por encubrimiento a la conductora del vehículo, una mujer de 41 años

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Delitos contra la Propiedad del Automotor. Durante recorridas preventivas, los efectivos detectaron un Volkswagen Suran que circulaba con chapa patente apócrifa.

Ante esta situación, es que se inició un seguimiento controlado por distintas arterias hasta lograr la interceptación e identificación de la conductora: al verificar los datos del rodado mediante el sistema informático, se constató que poseía pedido de secuestro activo del 9 de julio pasado, a solicitud de la Comisaría Cuarta.

Además, como resultado del procedimiento, una mujer de 41 años fue imputada por el delito de encubrimiento y se procedió al secuestro del vehículo.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y la libertad de la imputada, conforme lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

