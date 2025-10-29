El allanamiento de una vivienda sin moradores ubicada en el barrio Virgen de Luján dio como resultado saldo positivo, ya que allí se pudo secuestrar un vehículo que había sido robado el pasado domingo durante un violento asalto perpetrado por cuatro sujetos en Parque Luro.

El domingo a las 21:00 la víctima, un hombre de 75 años, llegaba a su domicilio cuando fue abordado por cuatro sujetos que circulaban en moto y estaban armados. Tras golpearlo en una pierna, le sustrajeron el vehículo, un Toyota Corolla gris oscuro.

El hombre hizo finalmente la denuncia al 911 y eso motivó el comienzo de una investigación, que involucró a personal del Gabinete Técnico Operativo de Comisaria Séptima.

Así fue como la investigación derivó en un allanamiento ordenado por la Justicia en un domicilio de Stegagnini 259, donde se procedió al secuestro de seis neumáticos de diferente rodado, un handy y un teléfono celular envuelto en papel aluminio.

