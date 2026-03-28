Un hombre fue aprehendido y una motocicleta robada fue recuperada por personal de la Comisaría Decimosegunda, tras un procedimiento realizado en la zona de Monte Varela, luego de un operativo iniciado a partir de un alerta de repartidores de aplicaciones de delivery.

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El accionar comenzó cuando un efectivo policial, que realizaba diligencias en el sector, tomó conocimiento del hecho a través de un grupo de WhatsApp utilizado por repartidores de la aplicación Pedido Ya, donde se alertaba sobre el robo de una motocicleta con sistema de geolocalización activo.

Con los datos aportados, se llevaron adelante recorridas que permitieron ubicar el rodado en un lote situado en Rauch entre Garay y Castelli, un predio con una construcción abandonada. En el lugar se encontró una motocicleta marca Corven, modelo Mirage 110cc, sin dominio colocado, junto a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse, oponiendo resistencia.

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El individuo fue reducido y, durante un palpado preventivo, se constató que tenía en su poder un cuchillo y documentación correspondiente al motovehículo sustraído.

Minutos después se hizo presente el damnificado, un joven de 21 años, quien reconoció el rodado como propio e indicó que había sido sustraído momentos antes en inmediaciones de la costa, mientras realizaba tareas de reparto.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del imputado por el delito de robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública, además del secuestro del rodado para su restitución, el secuestro del arma blanca y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.