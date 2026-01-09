Un auto que había sido robado en Villa Gesell en junio del 2024 fue recuperado anoche durante un operativo realizado por la División de Respuesta Inmediata de la UTOI en la zona del barrio Las Heras.

Los efectivos visualizaron un Volkswagen Golf verde oscuro circulando por Tetamanti y Gutemberg, al que le realizaron señales luminosas para que detuviera su marcha. Finalmente el rodado fue interceptado sin que se registraran incidentes.

El conductor del vehículo fue identificado como un hombre de 34 años, domiciliado en Mar del Plata. Al cursar sus datos personales por el sistema informático policial, se constató que no presentaba impedimentos legales.

Con relación al automóvil, al verificar la información en el sistema policial se confirmó que pesaba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del 6 de junio de 2024, en actuaciones caratuladas como “hurto”, a solicitud de la Comisaría 4ª de Villa Gesell.

En este marco se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se avaló lo actuado y dispuso que se notifique al conductor de la formación de causa por el delito de “encubrimiento”, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y que posteriormente recupere su libertad en los términos del artículo 161 del mismo cuerpo legal.

