Recuperaron en el barrio 9 de Julio un auto robado en Burzaco en 2023
El procedimiento se realizó en la zona de avenida Libertad y Tres Arroyos. El rodado circulaba con una patente que no correspondía al dominio original.
Un auto robado en agosto de 2023 en Burzaco fue recuperado anoche por la Policía, en el marco de un procedimiento realizado en la zona del barrio 9 de Julio. Además, el conductor fue imputado por encubrimiento.
Durante recorridas preventivas, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad del Automotor detuvieron en avenida Libertad y Tres Arroyos la marcha de un Toyota Corolla que circulaba con una chapa patente que no correspondía al rodado, según el sistema informático.
Con las averiguaciones pertinentes, se estableció que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 18 de agosto de 2023 por el delito de robo, a requerimiento de la Comisaría Segunda de Burzaco.
Como resultado del procedimiento, fue imputado un hombre de 38 años y se procedió al secuestro del automóvil y de una cédula de conducir apócrifa.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de encubrimiento, la libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal y la realización de las diligencias de rigor.
