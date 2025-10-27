Personal de la Comisaría Segunda detuvo esta tarde a un sujeto de 46 años que intentaba vender un caniche mini toy robado en la Plaza Colón, ubicada en la avenida homónima y Arenales.

La situación fue alertada por un hombre de 35 años y las autoridades corroboraron que el perro había sido sustraído esta mañana en Victoriano Montes al 100.

Además, existía una publicación de los dueños advirtiendo el robo en la red social Facebook, lo cual facilitó el accionar de las autoridades.

En el hecho tomó conocimiento el fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso que se lo impute por “Encubrimiento" y sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

