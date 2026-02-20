En el marco de una investigación por delitos contra la propiedad automotor, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª, con apoyo de efectivos de las comisarías 13ª, 11ª y 8ª, llevó adelante tres allanamientos en domicilios de los barrios Las Heras, Bosque Alegre y Parque Palermo.

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron un Peugeot 206 gris que tenía pedido de secuestro activo desde el 31 de diciembre de 2025. Además, incautaron documentación vehicular a nombre de terceros, diversas autopartes de motovehículos, una MacBook Air, dos notebooks marca HP y cuatro teléfonos celulares.

La causa se originó tras la denuncia de un hombre de 44 años que informó el hurto de su vehículo, el cual había dejado estacionado en la zona de avenida Polonia al 2500. A partir de tareas de análisis y seguimiento, el rodado fue localizado en uno de los domicilios allanados.

En uno de los procedimientos fue identificado un hombre de 43 años, quien fue notificado de la formación de causa por Encubrimiento. La fiscal Lorena Hirigoyen, a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, dispuso que recuperara la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras la investigación continúa en curso.

