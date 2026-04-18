La aviación comercial argentina marcó en marzo de 2026 un récord histórico de actividad, consolidando la recuperación del sector y mostrando un fuerte crecimiento tanto en vuelos internos como internacionales.

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Según datos oficiales, más de 4,6 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos del país durante ese mes, superando la marca previa de marzo de 2025 y estableciendo el mejor registro para este período.

El informe también señala que se realizaron cerca de 36 mil movimientos aéreos entre despegues y aterrizajes, lo que refleja un alto nivel de actividad en todo el sistema aerocomercial.

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Uno de los puntos más destacados es el crecimiento del cabotaje, que continúa siendo el motor principal de la conectividad en el país. Con casi 3 millones de pasajeros, el tráfico interno no solo se mantiene fuerte, sino que también impulsa el desarrollo de aeropuertos del interior, que ganan cada vez más protagonismo.

En paralelo, el segmento internacional también mostró un desempeño récord, con aumentos tanto en cantidad de pasajeros como en operaciones, lo que evidencia una expansión general del sistema aéreo argentino.

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El crecimiento no es uniforme: algunas terminales del interior registraron subas significativas, como Resistencia, Trelew, Bahía Blanca y Viedma, lo que confirma una tendencia hacia una mayor federalización del transporte aéreo.

Este escenario se enmarca en una política de apertura del sector y ampliación de rutas, que permitió sumar nuevas conexiones y mejorar la oferta de vuelos, tanto dentro del país como hacia el exterior.

El récord de marzo se suma a otro hito reciente: febrero de 2026 ya había sido el mejor de la historia para la aviación argentina, lo que refuerza una tendencia sostenida de crecimiento en el sector.

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