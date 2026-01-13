La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) informó que el mercado de motovehículos cerró 2025 con 654.531 unidades patentadas, un crecimiento del 33,07% interanual. El anuncio, realizado por la entidad que nuclea a los fabricantes del sector, confirma que se superó ampliamente la meta proyectada de 600.000 unidades.

“Estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores”, destacó el presidente de CAFAM, Federico H. Vacas.

Agregó además que “para continuar por esta senda de crecimiento, es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria. La moto es hoy la solución de movilidad que los argentinos necesitan, y debemos seguir trabajando para que sea cada vez más accesible y sustentable”.

El desempeño de diciembre acompañó la tendencia anual, con 60.315 patentamientos, lo que representó un incremento del 19,56% respecto del mismo mes de 2024 y del 15,12% frente a noviembre de 2025. Este comportamiento consolidó un cierre de año con un impulso sostenido.

La fabricación nacional fue uno de los rasgos más destacados del período. De las motos patentadas en 2025, 638.921 unidades (97,62%) fueron de producción argentina, mientras que 15.610 correspondieron a modelos importados. En diciembre, la proporción se mantuvo: el 97,55% de las unidades (58.836 motos) fueron de origen nacional.

En cuanto a categorías, diciembre mantuvo la estructura de preferencias del año. Las CUB Underbone lideraron con 36.320 unidades (60,22%), seguidas por Street con 11.135 motos (18,46%), On-Off con 9886 unidades (16,39%) y Scooter con 1972 motos (3,27%). La distribución mostró una notable estabilidad respecto de las tendencias anuales.

Por cilindrada, se profundizó la preferencia por motos de entrada. Las unidades de 101 a 250 cc alcanzaron 55.406 patentamientos (91,86%), superando el promedio anual del 89,20%. El segmento de 251 a 500 cc registró 3118 unidades (5,17%) y el de 501 a 800 cc sumó 973 motos (1,61%).

“El desempeño de 2025 consolida al sector de motovehículos como un motor clave de la economía y la movilidad en Argentina. Desde CAFAM, se mira al 2026 con optimismo, esperando continuar por esta senda de crecimiento, innovación y fortalecimiento de la industria nacional, y con el objetivo de superar en un 10% el total de patentamientos alcanzados este año”, concluyó Vacas.