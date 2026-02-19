La Recopa Sudamericana comienza a disputarse esta noche con el primer capítulo entre los dos campeones continentales. El ganador de la Copa Libertadores, Flamengo, visitará al campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, en una serie a ida y vuelta que definirá al nuevo campeón continental.

A pesar del paro general que afecta la jornada y de la suspensión de las actividades correspondientes a la sexta fecha del torneo local, el encuentro se disputará con normalidad.La falta de transporte público complicaría la asistencia de muchos hinchas granates, pero la Conmebol decidió no modificar el calendario.

Cómo llegan los equipos

Lanús arrastraba una racha de cinco partidos sin derrotas, pero sufrió un traspié en Avellaneda al caer 2-0 frente a Independiente. El conjunto granate buscará recuperarse rápidamente y conseguir un resultado favorable que le permita viajar a Brasil con mayor tranquilidad para la revancha.

En cuanto al plantel, la buena noticia es la disponibilidad de Marcelino Moreno. La preocupación pasa Rodrigo Castillo que arrastra un edema muscular en la cara anterior del muslo izquierdo: si bien entrenó a la par de sus compañeros, su presencia en el once titular es poco probable.

Flamengo, por su parte, no ha mostrado un rendimiento deslumbrante en sus últimas presentaciones en el Brasileirao. Sin embargo, llega con el ánimo en alza tras vencer 2-1 a Botafogo por los cuartos de final del Torneo Carioca. En ese encuentro se destacó Lucas Paquetá, quien convirtió un gol y fue protagonista de una de las transferencias más importantes del fútbol brasileño en los últimos años.

El probable once inicial de Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de Flamengo:



Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.



