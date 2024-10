Se realizó de forma exitosa en el Hospital Interzonal de nuestra ciudad, integrante de la red provincial de hospitales, una cirugía de reconstrucción microquirúrgica de lengua con músculo del antebrazo de la misma paciente.

Esta operación se efectuó tomando colgajo radial del brazo a una paciente de 44 años que padecía cáncer de lengua, por lo que hubo que extirparle el tumor y luego realizar la reconstrucción. La paciente hoy en día se encuentra en buen estado de salud, continua con su recuperación ya incorporando alimentos y realiza seguimiento por consultorio externo recibiendo atención de forma interdisciplinaria.

Durante la compleja intervención quirúrgica, que se extendió por más de 8 horas, se realizó un trabajo en conjunto entre profesionales de Cabeza y Cuello que realizaron la resección del tumor y de los ganglios del cuello, también participaron profesionales de Cirugía Plástica que realizaron la reconstrucción de la hemilengua con colgajo radial libre, del antebrazo de la paciente. Luego retiraron piel de la pierna para cubrir la zona que tomaron del brazo, que continúa con una buena cicatrización.

“Me sentí muy contenida por todo el hospital, el trabajo de cada uno hizo que pudiera en menos de un mes volver a mi casa luego de una cirugía tan grande. Tenía un tumor en la lengua que me abarcaba la mitad derecha y las expectativas eran sacar la mitad de la lengua y la posibilidad de hacer un colgajo que pudiera mejorar mi calidad de vida y la verdad que se logró. Si no fuera por eso iba a vivir, pero las posibilidades de hablar y de poder comer alimento eran bajas” explicó Noelia, agradecida por el acompañamiento que recibe por parte de este hospital provincial.

Durante el período de internación en la Terapia Intermedia participaron del proceso de recuperación de la pacientes kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos y terapistas que hicieron un gran trabajo también antes de la operación. Tras el alta médica, continúa con seguimiento ambulatorio semanal por parte de profesionales de cirugía plástica, cabeza y cuello, nutrición, trabajo social. Su primer contacto con la institución fue por una consulta en Clínica Médica del UPA Alende, derivada por dentista al no cicatrizar una herida provocada al morderse la lengua y que le permitió a los profesionales detectar el tumor de forma temprana.