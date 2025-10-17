El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando personal de la Comisaría Primera realizaba recorridas preventivas por las inmediaciones de 14 de Julio y avenida Pedro Luro. En ese momento, la víctima, un hombre de 84 años, se acercó a los efectivos y les indicó que una bicicleta similar a la suya —que había sido sustraída horas antes— estaba siendo exhibida por un hombre en el lugar.

Ante la denuncia, los agentes procedieron al secuestro del rodado, una bicicleta rodado 26 de color negra, sin marca visible ni número de serie, y demoraron al vendedor, un hombre de 46 años.

Intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por “Averiguación de ilícito”, la constatación del domicilio del imputado y su posterior libertad, al no adoptarse medidas restrictivas en su contra.

El rodado permanecerá secuestrado hasta que su legítimo propietario acredite la preexistencia del bien.

