La Secretaría de Salud participó esta semana en la Ciudad de Buenos Aires del Global Stroke Alliance 2026, donde presentó su modelo integral de abordaje del ACV, reconocido como referencia nacional junto a estrategias de Mendoza y Salta, en el marco de políticas sanitarias impulsadas en los últimos años.

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Durante el encuentro, la experiencia local fue destacada como el único modelo de gestión integral desarrollado desde un municipio con ordenanza propia, consolidando a Mar del Plata como un caso testigo en materia de prevención, atención y concientización sobre accidentes cerebrovasculares.

En este contexto, el intendente Agustín Neme encabezó una mesa de trabajo junto al equipo de la Secretaría de Salud para analizar los avances del programa y definir las acciones que continuarán fortaleciendo la estrategia sanitaria durante este año.

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“Este trabajo tiene que ver con una decisión clara de seguir fortaleciendo el sistema de salud y estar cerca de la comunidad con prevención y capacitación. Que Mar del Plata hoy sea tomada como referente habla del compromiso de todos los equipos que vienen sosteniendo esta política pública hace años”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, señaló que “el abordaje del ACV requiere formación permanente, articulación y mucho trabajo de concientización. Por eso seguimos ampliando las capacitaciones, el trabajo en escuelas y las acciones territoriales para que cada vez más vecinos sepan cómo actuar ante una emergencia”.

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El sistema local se estructura sobre el Protocolo Prehospitalario del SAME, el triage telefónico mediante escala FAST, la activación del Código ACV, un tablero digital de monitoreo en tiempo real, ambulancias equipadas y una red de derivación público-privada con prenotificación a centros con neuroimágenes disponibles.

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En materia de prevención y educación, el Municipio continuará implementando la campaña FAST Héroes en escuelas primarias municipales, provinciales y privadas, además de desarrollar charlas del “ABC del ACV” y talleres de RCP a través del programa Salud en tu barrio. También se sostendrán las capacitaciones del programa Reanimamos y las acciones conjuntas con instituciones académicas y sanitarias.

Asimismo, se prevén actividades especiales en octubre en el marco del Día Mundial del ACV, junto con la continuidad de mesas de diálogo con actores públicos, privados y académicos para evaluar avances y definir nuevas líneas de acción.

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Desde el Municipio recordaron que, ante una emergencia, se debe llamar al 107 SAME, disponible las 24 horas, los 365 días del año, y destacaron que la activación temprana del sistema es clave para mejorar el pronóstico de los pacientes.