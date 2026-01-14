Agustín Garese, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET–UNMdP), fue distinguido con el Ocean Census Species Discovery Awards 2025, un reconocimiento internacional otorgado por la iniciativa Ocean Census para apoyar el estudio de la diversidad de anémonas de mar a lo largo de la costa argentina.

El premio distingue a ocho científicos taxónomos a nivel mundial y consiste en un apoyo financiero destinado a promover la investigación y el descubrimiento de nuevas especies. En este caso, el reconocimiento destaca el trabajo desarrollado por Garese en el marco del Laboratorio de Biología de Cnidarios (LABIC), del cual forma parte.

La distinción pone en valor una línea de investigación sostenida desde 2010 por el LABIC, orientada al estudio de la biodiversidad de anémonas de mar en distintos sectores del litoral argentino. Los primeros relevamientos se realizaron en Puerto San Julián y zonas aledañas, en la provincia de Santa Cruz, y luego se extendieron a otras áreas de la costa patagónica mediante diversos proyectos y campañas científicas.

En ese contexto, integrantes del laboratorio participaron en campañas oceanográficas del CONICET a bordo del buque oceanográfico ARA Puerto Deseado, con destino al Area Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Estas expediciones permitieron recolectar una amplia diversidad de especies y obtener material biológico de alto valor científico, ampliando posteriormente los sitios de estudio a lo largo de toda la costa patagónica.

El proyecto se desarrolla de manera colectiva y cuenta con la participación de investigadores, becarias y personal técnico del LABIC, consolidando un trabajo sostenido que ha contribuido de manera significativa al conocimiento de la biodiversidad marina del país y al posicionamiento internacional de la investigación científica del CONICET.

Al respecto, Garese señaló que este premio “reconoce ese entramado de esfuerzos sostenidos en el tiempo, que hoy nos permite contar con material, experiencia y desarrollo científico suficientes para competir internacionalmente, estudiar nuestra biodiversidad y poder descubrir nuevas especies en nuestro propio territorio”.