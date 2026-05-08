El Concejo Deliberante declaró “de interés” el 75° aniversario del Club Biguá de Mar del Plata durante un acto realizado en el recinto legislativo, con la participación de autoridades, socios y deportistas de la institución.

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La distinción fue otorgada “en reconocimiento a su destacada trayectoria y su aporte al desarrollo deportivo y social de la comunidad”. Del encuentro participaron el vicepresidente del club, Sebastián Garro; el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea; la presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Patricia Garciarena, junto a otras autoridades.

El Club Biguá de Mar del Plata fue fundado el 5 de mayo de 1951 por Jorge Alvear, profesor de Educación Física en el Instituto Peralta Ramos, quien impulsó la creación de la entidad tras no poder introducir el rugby en el ámbito escolar y decidió conformar un club independiente junto a sus alumnos.

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En octubre de ese mismo año, la institución se incorporó a la Unión de Rugby de Mar del Plata y adoptó como distintivo un trébol de cuatro hojas con los colores rojo, verde, celeste y azul, en representación de los clubes fundadores: Mar del Plata, Comercial, Nacional, Industrial y Biguá.

A lo largo de su trayectoria, el club se consolidó como un espacio de referencia deportiva y social, promoviendo la formación en valores y el desarrollo de actividades para niños, jóvenes y familias de la comunidad.

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Tras recibir la distinción, el vicepresidente Garro agradeció “a quienes están acá, a quienes han ayudado y lo siguen haciendo día a día”. Y señaló que “esto demuestra lo importante que son los clubes y el secreto es su gente, en el día a día, ayudando y trabajando muchos ad honorem gracias al poder de la identificación que se desarrolla con una entidad. Por los que pasaron, por los que están y por los que vendrán, muchas gracias”.