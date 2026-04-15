El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) entregó las Medallas al Mérito Deportivo en su 48ª edición en el Polideportivo Islas Malvinas, con la participación de 120 deportistas marplatenses menores de 21 años destacados durante 2025.

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Durante la ceremonia se otorgaron los premios Justo Ernesto Román y José Luis Campo, en el marco de una selección basada en los logros deportivos y la evaluación de asociaciones y federaciones. En total, se conformaron 38 ternas y se entregaron 22 menciones especiales.

“Hoy es un día muy importante para cada uno de ustedes; atrás de esto hay un montón de sacrificio y horas de entrenamiento, que hoy lo van a tener en este reconocimiento”, destacó el intendente municipal, Agustín Neme.

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Asimismo, el jefe comunal expresó su agradecimiento “a los que están ahí atrás acompañándolos permanentemente, llevándolos a un entrenamiento, a un partido y alentándolos; ese sostén fundamental que es la familia”.

Por último, se dirigió a los deportistas al señalar que “no aflojen, sigan adelante, y principalmente que sigan trabajando todos los días persiguiendo sus sueños”.

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Las menciones especiales alcanzaron a atletas destacados fuera del rango etario establecido, además de entrenadores, formadores, dirigentes y personas vinculadas al deporte. En paralelo, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el 80º aniversario de la Federación Marplatense de Atletismo.

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La ceremonia contó con la participación de la Guardia Nacional del Mar, la Banda de Música del Area Naval Atlántica, una coreografía de gimnasia aeróbica a cargo de Sueños, Centro Integral de Arte y Movimiento y la presentación del cantante Pablo Rabinovich.