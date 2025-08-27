Se entregaron hoy en el Salón Azul del Senado de la Nación diplomas de honor a taekwondistas de Mar del Plata y Mar Chiquita, así como a la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, por sus destacados logros en competencias internacionales. La ceremonia, organizada por la Comisión de Deportes, reconoció los méritos de estos atletas que representaron al país con excelencia.

Los taekwondistas homenajeados, provenientes de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, obtuvieron medallas en el Mundial de Taekwondo celebrado en Barcelona. Entre los galardonados se encuentran: Facundo Tomás Maimone, con 6 medallas (4 de oro y 2 de bronce); Ayelén Caba, con 1 de oro y 1 de bronce; Santiago Ariel Campaner, con 1 de plata; Sergio David Alderete, con 1 de bronce; Santino Joaquín Toloza, con 1 de bronce; y Ariel Vargas, con 1 de bronce.

Por su parte, la Selección Argentina Masculina de Básquet con Síndrome de Down, subcampeona en el Open Europeo disputado en Italia en junio, también fue reconocida. El equipo, integrado por nueve jugadores de Buenos Aires (dos de Mar del Plata), CABA, Santa Fe y La Pampa, logró una histórica medalla de plata.

Durante el acto, el senador Maximiliano Abad, impulsor de la acción, destacó la importancia de visibilizar estos logros: “Debemos visibilizar el esfuerzo de todos los atletas con síndrome de Down y de la comunidad que los acompaña luchando por su inclusión. Es necesario garantizarles una categoría específica que les permita competir en igualdad de condiciones y seguir llenándonos de orgullo”.

