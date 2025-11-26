El Concejo Deliberante distinguió al joven deportista Agustín Cacciabue por sus logros en la disciplina Enduro, en una jornada que contó con la presencia de familiares y amigos del piloto.

Cacciabue inició su carrera profesional en 2023, aunque su vínculo con las motos viene desde la infancia, marcado por la pasión de su padre, mecánico y entusiasta del motociclismo. Ese mismo año debutó en el Enduro del Verano, donde alcanzó el puesto 25 en la categoría trail, y luego participó en el Enduro del Invierno en Mar del Plata, obteniendo el 7º lugar.

En 2024 volvió a competir en el Enduro del Invierno, logrando el 2º puesto en la categoría trail y el 9º en la Pro B, destacándose además como el único piloto en participar en todas las mangas de la categoría motos.

“Cacciabue nos representa y lleva nuestra bandera en cada oportunidad. El mantenimiento de los viajes, las motos y todo lo que ello implica es llevado a cabo con su esfuerzo y el de su familia y amigos”, expresó el concejal Cristian Beneito, impulsor del reconocimiento.

