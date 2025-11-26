Reconocieron al deportista Agustín Cacciabue por su participación en el Enduro
Inició su carrera profesional en 2023, aunque su vínculo con las motos viene desde la infancia.
El Concejo Deliberante distinguió al joven deportista Agustín Cacciabue por sus logros en la disciplina Enduro, en una jornada que contó con la presencia de familiares y amigos del piloto.
Cacciabue inició su carrera profesional en 2023, aunque su vínculo con las motos viene desde la infancia, marcado por la pasión de su padre, mecánico y entusiasta del motociclismo. Ese mismo año debutó en el Enduro del Verano, donde alcanzó el puesto 25 en la categoría trail, y luego participó en el Enduro del Invierno en Mar del Plata, obteniendo el 7º lugar.
En 2024 volvió a competir en el Enduro del Invierno, logrando el 2º puesto en la categoría trail y el 9º en la Pro B, destacándose además como el único piloto en participar en todas las mangas de la categoría motos.
“Cacciabue nos representa y lleva nuestra bandera en cada oportunidad. El mantenimiento de los viajes, las motos y todo lo que ello implica es llevado a cabo con su esfuerzo y el de su familia y amigos”, expresó el concejal Cristian Beneito, impulsor del reconocimiento.
