El Concejo Deliberante declaró “de interés” el 50º aniversario de la Escuela Primaria Municipal Nº6 Centenario, en un acto realizado en la sede de la institución. Este reconocimiento destaca la trayectoria educativa de la escuela y su valioso aporte al desarrollo social y cultural de la comunidad.

La iniciativa, impulsada por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, contó con la entrega de un reconocimiento oficial en la sede de la escuela. El evento reunió al secretario de Educación, Fernando Rizzi, junto a directivos, docentes, alumnos y padres de la comunidad educativa, quienes celebraron este hito significativo.

Desde el Concejo recordaron que la creación de las primeras escuelas municipales, incluida la Nº6, se remonta a los años 1963-1966, durante la gestión del intendente Jorge Raúl Lombardo.

“Esta política de descentralización educativa, promovida por el senador provincial Teodoro Bronzini, se formalizó a través de la Ordenanza Nº 2477, promulgada en diciembre de 1964 por el Concejo Deliberante”, destacaron a través de un comunicado.

