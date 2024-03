A raíz del Día Internacional de la Concientización del HPV, la licenciada en Salud, Patricia Fortina, comentó de qué manera se puede prevenir la enfermedad, desmintió falsas creencias de la sociedad y destacó la importancia de los controles médicos para ambos géneros.

De acuerdo a la experta, el HPV se trata de “una enfermedad muy importante de transmisión sexual, aunque en realidad el Virus del Papiloma Humano se refiere a un grupo de virus que pueden causar verrugas por contacto directo con una persona infectada”. Pero en este caso, Fortina se refirió a las que se contagian por transmisión sexual.

Para su prevención, recomendó: “Puede padecerlo cualquier persona activa, independientemente de la edad que tengamos. Y la primera línea de prevención es la vacuna que se aplica a los 11 años en dos dosis, que es obligatoria y gratuita para mujeres que nacieron a partir del 1 de enero del 2000 y en el caso de los hombres, a partir del 1 de enero del 2006”.

Sin embargo, al haber un rango de edad -de 25 a 48 años- que no es cubierto por el programa nacional de inmunizaciones, no será gratuita para todos. No obstante, aclaró que es una vacuna que es cubierta por las obras sociales a través de una indicación médica.

Puede interesarte

“Podemos tener una consulta médica porque muchas veces se cree que esta vacuna es únicamente para niñas, pero no es así. Debemos tener en cuenta que si la enfermedad no es tratada a tiempo, puede transformarse en cáncer de cuello de útero, boca, ano, pene, vulva o vagina”, expresó.

Y por el lado del tratamiento, Fortina dijo que es “fácil”: se trata de una medicación o con “pequeños toques quirúrgicos”, los cuales consideró que son “accesibles”.

PROFUNDIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN

Además, en cuanto al preservativo masculino puntualizó que previene, si bien en este tipo de enfermedad hay una excepción, ya que si las verrugas se ubican en la piel, “también se puede transmitir”. Y debido a esa razón, “el control médico es fundamental”.

“Como las mujeres tenemos incorporadas el control anual, los varones deberían hacer un control, porque también es preventivo y tienen que cuidarse. Cualquier persona sexualmente activa puede padecer esta u otra enfermedad. Si las verrugas están por fuera de la zona que cubre el preservativo, podríamos adquirirla”, sentenció la ex Directora de Salud del Municipio.