El bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante respecto al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Batán, una obra anunciada años atrás que se encuentra para paralizada.

Al respecto, Solange Flores, integrante del equipo del concejal Juan Manuel Cheppi, le comentó a El Marplatense que “está parada desde la última prórroga que fue el 30 de agosto, cuando en realidad era una obra que tendría que haber estado inaugurada en abril”.

Respecto a las razones de la demora, señaló que “la primera prórroga se dio por el clima, la segunda desconocemos el por qué. Por eso presentamos un pedido de informe al Ejecutivo para saber qué es lo que está pasando”.

En cuanto al giro del pedido de informes, explicó que hoy ingresó a la comisión de Salud y luego debe pasar por Obras y Planificación para tener el visto bueno. “Por lo menos hace un mes que los trabajadores no están yendo, la obra está totalmente parada”, remarcó.

Asimismo, declaró que “es una demanda importante de los vecinos. Se inició en el 2015, pero el 2023 en el discurso de inicio de sesiones fue casi la única obra que el Intendente prometió terminar”.

“Fue adjudicada, tenía un plazo de 330 días y eso se fue corriendo hasta llegar a esta instancia con la obra de vuelta paralizada. Por eso creemos que es importante que se den explicaciones al respecto”, concluyó.

