El Sindicato de Trabajadores Municipales participó este martes de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Ejecutivo local para abordar la situación del Hogar Municipal de Ancianos. Desde el gremio apuntaron tanto a las condiciones edilicias del lugar como a cambios laborales “implementados de manera unilateral”.

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Tras el encuentro, la secretaria de Seguridad e Higiene del STM, Verónica Maio, confirmó que este martes a las 9 de la mañana realizarán un relevamiento en el hogar para constatar las obras que, según el Municipio, fueron ejecutadas en el último mes.

“Ellos dicen que desde el 15 de abril, cuando nosotros hicimos el relevamiento y presentamos el informe solicitando la intervención, realizaron un montón de obras. Vamos a ir a constatar esas tareas”, explicó.

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No obstante, la dirigente remarcó que uno de los puntos centrales del conflicto sigue siendo la situación de los trabajadores de la residencia. “No deja de ser importante el avasallamiento de los derechos de los trabajadores que hoy están en la residencia, quienes son sometidos por una decisión unilateral a horarios rotativos”, sostuvo.

Consultada sobre si existieron instancias de diálogo previas antes de recurrir al Ministerio de Trabajo, Maio aseguró que no obtuvieron respuestas por parte del Ejecutivo. “No tuvimos ninguna respuesta de parte del secretario, por eso tuvimos que recurrir al Ministerio del Trabajo”, afirmó.

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