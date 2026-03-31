Desde la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente N° 19 de Mar del Plata se mostraron disconformes frente a los cambios en la modalidad de cursada de campo, es decir, las prácticas que realizan en escuelas.

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Según explicó, históricamente estas prácticas se desarrollaban dentro de la misma franja horaria en la que los estudiantes cursan la carrera. De esta manera, quienes asistían al turno mañana realizaban sus prácticas por la mañana, y lo mismo ocurría con el turno tarde. Sin embargo, en el último tiempo esta modalidad fue modificada en algunas cohortes, estableciendo las prácticas en contraturno.

Esto implica que estudiantes que cursan de 7:30 a 12:30 deben asistir a las escuelas de 13 a 17 horas, generando jornadas de hasta 8 o 9 horas diarias, sin contar los tiempos de traslado. “Esto nos impide trabajar”, sostuvieron los alumnos, al señalar que la extensión horaria hace incompatible sostener un empleo, una necesidad para gran parte del estudiantado.

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A esta situación se suma el trabajo extra que requieren las prácticas, como la planificación, la elaboración de recursos didácticos y las correcciones, tareas que deben realizarse fuera del horario institucional. “Salimos a las 5 de la tarde de la escuela y todavía tenemos que reorganizar lo que venimos haciendo. No nos queda tiempo”, remarcaron.

La dirigente también remarcó el impacto en la vida cotidiana: dificultades para alimentarse adecuadamente, imposibilidad de cuidar a hijos e hijas y una sobrecarga que se repite durante los cinco días de la semana.

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En este contexto, el reclamo central es el regreso al sistema anterior, en el que las prácticas se desarrollaban dentro del turno elegido al momento de la inscripción. “Es la forma en la que organizamos nuestra vida”, afirmaron, destacando que esa modalidad permite compatibilizar estudio, trabajo y responsabilidades familiares.

Finalmente, advirtieron sobre el impacto más amplio de estas condiciones: “Cada vez es menos la gente que elige la docencia, y si además no podemos trabajar para vivir mientras estudiamos, se obstaculiza aún más el acceso a la carrera”.

El pedido del centro de estudiantes apunta a que se revierta una medida que consideran arbitraria y que, según denuncian, fue implementada sin consulta previa al alumnado.