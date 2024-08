Organizaciones sociales se presentaron en la puerta del Municipio para reclamar, en un contexto de protesta nacional, alimentos para los comedores y merenderos de la ciudad.

La particularidad de esta jornada es que otra vez el Palacio Comunal instaló a efectivos de la policía, para evitar que se corte la calle o que los manifestantes ingresaran al edificio.

En este sentido, Julia Vázquez, referente CUBA MTR, declaró en diálogo con El Marplatense que “tenemos diferente actividades por el Día de San Cayetano, patrono del trabajo, y a nosotros nos parece lo más adecuado venir a las puertas de la Municipalidad para hacer el reclamo”.

Sobre los motivos de la movilización, contó que “la semana pasada estuvimos por el reclamo de alimentos, comedores y merenderos, como Montenegro que es el responsable de Mar del Plata deja al descubierto las necesidades de los barrios".

Por lo que “hay un gran panorama para visualizar y denunciar, más claramente decimos Montenegro atendenos, empezá a ver los barrios y la necesidad de los compañeros”.

En cuanto a las posibles soluciones, resaltó que “hace meses que no recibimos ayuda del Municipio, una clara bajada del Intendente a no querer colaborar con darle alimento a la gente que hoy más que nunca lo necesita, un plato caliente en la mesa para alimentar a su familia. Para el día del niño estamos pidiendo algún tipo de ayuda, pero no tuvimos respuesta”.

“Hace más de un mes y medio estuvimos en una jornada en Calidad de vida, hablamos con la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, que nos dijo que estaban en licitación. Seguimos sin tener ningún tipo de respuesta ni ayuda”, continuó.

Sin embargo, reveló que “obviamente es una bajada nacional, el Intendente sigue el mismo parámetro que el gobierno de desabastecer a la gente que más necesita. No le importa el porcentaje de pobreza que hay y de indigencia, no le importan los chicos y sus necesidades. Esto es una clara línea política”.

De modo que “el Intendente está haciendo esa bajada y lo que vivimos la semana pasada y hoy con la policía en la puerta de la Municipalidad, es un claro mensaje de que nos quieren sacar de la calle, seguir la línea nacional y por lo que entendemos, esto es movida de Provincia más que nada”.

En cuanto a la fuerte presencia policial, aseguró que “es un protocolo antipiquetes, en las provincias no se estaban gestando, nosotros hemos marchado desde el 20 de diciembre del año pasado diciendo las calles son nuestras, son para los reclamos de los trabajadores, pero parece ser que la cosa ha cambiado. El jefe policial tampoco tiene una respuesta, la clara línea es no cortan calles, no los queremos frente a la Municipalidad”.