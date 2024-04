Organizaciones sociales y vecinos de General Pueyrredon se manifestaron en el Palacio Municipal en reclamo de obras para las zonas periféricas donde cuentan con problemas en las calles, cloacas y desagües.

Por este motivo, "vinimos a traer un petitorio al Intendente, Emvial y al Emsur por la situación de los barrios. Cada vez que hay un temporal fuerte, queda demostrado que están abandonados", señaló Walter Orozco, referente del Polo Obrero.

En particular, "lo hacemos en un contexto donde el responsable del Ente Municipal de Vialidad, Mariano Bowden, anunció que sobre la base del impuesto vial que vienen cobrando desde principio de año, se recaudaron 400 millones de pesos para hacer pavimentación en calle que están arregladas", declaró.

Asimismo, resaltó que "tenemos un listado de barrios como José Hernández, Bosque Grande que tenemos una compañera que cada vez que llueve se inunda y a parte tiene problemas de salud. Es decir que ponen en peligro incluso el bienestar de un montón de vecinos".

Por lo que "es un presupuesto que se está recaudando y no toma en cuenta las necesidades urgentes de la población y las zonas más periféricas", enfatizó.

"Las calles se inundan, mi casa se llueve, no puedo andar. Yo tengo problemas de salud de cadera y a veces tengo que andar con cuidado porque me da miedo caerme", contó una vecina.

Otra de las personas autoconvocadas, manifestó que "se me inunda toda la casa, tengo una hija con problemas de corazón de por vida y la verdad que no se puede vivir en esas condiciones".

"Estoy anotada en los planes de vivienda hace más de 24 años, nunca tuve respuestas de nada, vengo, pregunto y me cierran la puerta en la cara, nadie te dice qué hacer. La verdad es una vergüenza cómo se manejan", agregó.

Respecto a los servicios básicos, expresó que "agua corriente no tenemos, ni boca de calle, cuando llueve no podes salir a la calle porque se inunda todo. No hay manera de poder trasladarse en el barrio, es un desastre".

Además, Orozco denunció que "es un modus operandis permanente de la Municipalidad, de tratar de hacer una gestión que se muestre, de cara al país e incluso internacional, un espejo de algo que no es".

"La situación real que hoy tenemos en Mar del Plata es que hay 120 asentamientos y hay una gran cantidad de barrios que cada vez que llueve no tienen cloacas, las viviendas totalmente arruinadas, no hay asfalto, cunetas. Es decir, un abandono total mientras crecen los barrios privados", agregó.

En caso de que no haya una respuesta, "vamos a discutir un plan de lucha donde seguramente se decida venir todas las semanas a las puertas del Municipio para convocar a todos los trabajadores y juntar firmas en cada barrio. Queremos una reunión con los responsables porque está todo abandonado, no se limpia, se tapan los desagües y las casas se inundan", concluyó.