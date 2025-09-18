La Dirección General de Obras Privadas se encuentra en la mira a partir de una denuncia del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires que señala una serie de deficiencias en el sistema.

Al respecto, Diego Domingorena, presidente de la entidad en el Distrito 9, declaró en diálogo con El Marplatense que “tienen que ver con infraestructura, el equipamiento informático, un servidor potente de internet que no existe”.

En un escrito presentado al intendente Guillermo Montenegro, revelaron que hay una insuficiencia de recursos humanos, técnicos y administrativos, sumado a la falta de capacitación del personal a cargo.

“Desde el año 2023 que el Municipio está digitalizado y obras privadas no cuenta con una plataforma acorde para este sistema, nuestros matriculados concurren con un Pendrive y eso se baja manualmente con todo lo riesgoso que implica, de pérdida de información”, continuó.

En esta línea, detalló que “los inspectores no tienen viáticos ni móviles para hacer las rondas de control en la vía pública, lo que implica que hay una proliferación muy importante de obras clandestinas. Todos sabemos que ponen en riesgo la seguridad pública porque no hay ningún profesional a cargo, ningún responsable de Seguridad e Higiene”.

Contrapuesto a todo esto, “Obras Privadas es una dependencia con una gran recaudación, cobran timbrados y sellados en la documentación, tasas de servicios de la construcción -lo que se conocía como derechos de construcción-, recibe las multas que fija el tribunal de faltas cuando una obra es antirreglamentaria”, indicó.

De modo que “lo más importante es que alimenta el catastro con los mts² que se declaran y eso obviamente repercute en la recaudación a través de la Agencia de Desarrollo Local”, remarcó.

A partir de esto, “la solicitud es que se tome nota de esta situación, que no solamente nos perjudica a nosotros como profesionales, sino también a toda la comunidad al poner en riesgo la seguridad pública”.

“Hay un montón de obras que no se pueden comenzar porque no están los planos aprobados, hay pérdida de dinero, el parate de la gente que no puede trabajar, un tema muy complejo”, agregó.

En consecuencia, “esperamos que el Intendente escuche nuestro reclamo y pueda poner en funcionamiento correctamente Obras Privadas. Nosotros siempre nos ofrecemos a colaborar y acercarnos para que, a través de herramientas o situaciones, esto se lleve adelante”, finalizó.