En el comienzo de la jornada electoral, el candidato de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, denunció a través de su cuenta de X (ex Twitter) que en distintas mesas de Mar del Plata las urnas fueron entregadas sin boletas de su partido.

“Advertimos a los marplatenses que en estas elecciones ya se constata la primera irregularidad del día: el correo no incorporó en cada una de las urnas la boleta de Acción Marplatense. Que no se pretenda manipular lo que es un derecho constitucional”, sostuvo el candidato por Acción Marplatense.

El exintendente reclamó que “las mesas deben abrirse únicamente cuando se constate la presencia de las boletas de Acción Marplatense en cada cuarto oscuro” y pidió a presidentes de mesa y a la ciudadanía que defiendan el derecho a votar libremente.

En tanto, desde medios nacionales en la ciudad se informó que el correo comenzó a distribuir con demoras las urnas y las boletas firmadas por la Junta Electoral, lo que retrasó la apertura de varias mesas. En la Escuela N.º 1, un votante debió retirarse molesto porque aún no habían comenzado los comicios en el horario previsto.

Mar del Plata integra la Quinta Sección Electoral, que reúne a casi 600 mil votantes habilitados en municipios como General Pueyrredon, General Alvarado, Mar Chiquita, La Costa, Madariaga, Tandil y Chascomús, entre otros.

