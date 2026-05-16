La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y distintas asociaciones empresarias solicitaron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos y ejecuciones fiscales sobre pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades económicas, en medio de un contexto marcado por la baja en las ventas, el aumento de costos y la retracción del mercado interno.

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El planteo fue realizado por representantes de sectores productivos y comerciales que manifestaron preocupación por la situación financiera de numerosas firmas que, según indicaron, no logran afrontar sus obligaciones impositivas debido a la crisis económica y a la fuerte caída del consumo registrada en los últimos meses.

Desde las entidades señalaron que las medidas de embargo sobre cuentas bancarias y bienes complican aún más el funcionamiento cotidiano de las pymes, dificultando el pago de salarios, proveedores y otros compromisos operativos. En ese sentido, reclamaron la implementación de mecanismos de alivio fiscal y planes de regularización acordes a la realidad económica actual.

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Además, advirtieron que muchas empresas se encuentran trabajando con márgenes mínimos o directamente en situación crítica, por lo que consideraron necesario generar herramientas que permitan sostener el empleo y evitar cierres definitivos.

El pedido se suma a otros reclamos realizados en las últimas semanas por sectores industriales y comerciales, que vienen alertando sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener la actividad en el actual escenario económico.

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