A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve adelante la "reparación, mantenimiento periódico, puesta en valor y preservación" del Puente Peatonal Presidente Arturo Umberto Illia.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde el kirchnerismo se alertó sobre "el mal estado de conservación del Puente Peatonal Presidente Arturo Umberto Illia, ubicado en el Paseo Costero Adolfo Dávila, a la altura de Punta Iglesias”.

En ese sentido, se remarcó que “el Puente Peatonal Presidente Arturo Umberto Illia, ubicado en la intersección del Paseo Costero Adolfo Dávila y la calle 9 de julio, a la altura de Punta Iglesias, constituye un elemento relevante de la infraestructura urbana y un punto de alto valor simbólico, histórico y turístico para la ciudad de Mar del Plata”.

A continuación, se recordó que “dicho puente fue construido en el marco de la IV Cumbre de las Américas realizada en el año 2005, como parte de un proceso de puesta en valor de espacios públicos estratégicos del radio fundacional de la ciudad”.

Y se recalcó que “el lugar es transitado diariamente por vecinos, vecinas y turistas, cumpliendo una función esencial para la circulación peatonal y el disfrute del espacio público costero”.

“Con el correr del tiempo la estructura del puente ha sufrido el desgaste propio de la exposición permanente al ambiente marino, caracterizado por la acción del salitre, el viento y la humedad, lo cual acelera los procesos de corrosión y deterioro de los materiales. En el año 2019 el Departamento Ejecutivo Municipal procedió a la realización de tareas de reacondicionamiento, pintura y recambio de cables de acero, reconociendo expresamente los riesgos estructurales y de seguridad existentes. Esos arreglos se realizaron hace varios años y actualmente el puente continúa presentando signos de deterioro visibles, hierros oxidados, clavos sobresalidos, las maderas del piso y las que recubren la fachada resecas y rotas con aberturas, rajaduras lo que evidencia la necesidad de nuevas tareas de mantenimiento y reparación integral”, denunciaron desde el bloque opositor.

“Es necesario que proceda de manera urgente al arreglo de dicho puente peatonal. Resulta responsabilidad del Estado Municipal garantizar la seguridad de los espacios públicos, preservar el patrimonio urbano y asegurar condiciones adecuadas de uso para la comunidad. La falta de mantenimiento oportuno puede derivar en situaciones de riesgo para peatones y automovilistas, así como en la pérdida de un espacio emblemático de la ciudad”, concluyeron.