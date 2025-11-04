A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Departamento Ejecutivo local el “inmediato cumplimiento de las leyes provinciales, leyes nacionales, derechos consagrados en la Constitución Nacional Argentina y tratados internacionales reconocidos de la Constitución respecto al acceso al agua potable para los vecinos de Monte Terrabusi”.

Ads

En esa línea, también se le reclamó al gobierno municipal que evalúe “las alternativas de emergencia adecuadas para garantizar tal derecho, considerando también las propuestas de los propios vecinos y la mejora de los métodos actualmente utilizados”.

Puede interesarte

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se destacaron “las necesidades y legítimos reclamos de los vecinos de Monte Terrabusi y el derecho que les asiste”.

Ads

A su vez, se remarcó que “el barrio Monte Terrabusi se encuentra ubicado al costado de la avenida Roberto Centeno, hacia la zona sur o suroeste de la ciudad de Mar del Plata, constituyendo su ingreso principal la calle 429. Podría afirmarse, sin alejarse demasiado de la realidad, que se trata de un barrio que ha permanecido relativamente aislado del desarrollo urbano general, evidenciando un nivel de integración social y territorial menor al esperado respecto a una planificación urbana equitativa”.

A continuación, se señaló que “en reiteradas oportunidades sus vecinos han manifestado sentir que forman parte de un barrio olvidado dentro de General Pueyrredon, percepción que lamentablemente se repite en distintas zonas del distrito y que expresa la necesidad de políticas públicas más inclusivas y equilibradas en términos de infraestructura y servicios”.

Ads

Y se puntualizó que “el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, y la falta o deficiencia en el suministro seguro, accesible y suficiente implica una vulneración directa de dicho derecho, por lo que resulta indispensable promover medidas que garanticen condiciones dignas para los habitantes de Monte Terrabusi y su efectiva integración al sistema urbano y de servicios esenciales”

Además, desde la bancada de AM se indicó que “en la actualidad, dicha comunidad conformada por unas 45 familias cuentan con solo tres tanques de agua de aproximadamente 2700 litros cada uno, los cuales son recargados entre una y tres veces por semana, dependiendo de la ubicación, siendo absolutamente insuficiente la cantidad de tanque y litros de agua para abastecer las necesidades de las personas que allí viven, y no modificándose la frecuencia respecto al cambio de estaciones”.

“Los vecinos han presentado distintas alternativas para encontrar soluciones de contingencia o medianamente definitivas, proponiendo aportar trabajo y materiales, todas compartidas con el municipio y rechazadas en cada caso. El derecho humano al agua potable constituye el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico”, se añadió.

Ads

“Resulta indispensable fortalecer e instrumentar políticas públicas locales que garanticen el pleno ejercicio del derecho humano al agua, promoviendo su acceso equitativo y sostenible para todos los habitantes. Es prioritario avanzar en acciones tendientes a asegurar la protección y promoción efectiva de este derecho fundamental para todas las personas, máxime considerando que en el medio existen niños y niñas en pleno crecimiento y desarrollo físico, intelectual, social y humano”, finaliza el texto.