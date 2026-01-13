El Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata realizó este una nueva protesta en las puertas del barrio privado Costa Esmeralda, ubicado a 15 kilómetros de Pinamar, para exigir la reincorporación de dos trabajadores despedidos en diciembre.

Ante la falta de respuesta por parte de la administración del barrio, el gremio se movilizó junto a trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Eléctrica de Mar de Ajó (Clyfema), quienes se sumaron solidariamente al reclamo.

Con la conciliación obligatoria y su correspondiente prórroga ya vencidas —ambas dictadas por el Ministerio— y frente a la ausencia de respuestas e incumplimientos por parte de la empresa, el sindicato inició medidas de lucha para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos de manera arbitraria y discriminatoria.

El secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini, sostuvo que “vencidos todos los plazos legales, se profundiza la lucha para exigir la reincorporación de los trabajadores. Si la empresa no se sienta a negociar, las acciones se irán incrementando. Parece que dentro del barrio se manejan con leyes propias y no cumplen con la legislación laboral. El objetivo es que esta situación se revierta”.

La semana pasada, el sindicato denunció a la administración de Costa Esmeralda ante el Ministerio por incumplir la conciliación obligatoria y desconocer la orden de reincorporación de los trabajadores Alan Ramírez y Bruno Bais.

Desde el gremio también señalaron que la empresa mantiene una actitud discriminatoria, utilizando el despido arbitrario de los dos trabajadores como una herramienta de persecución sindical. Además, denunciaron hostigamientos y amenazas al resto del personal ante la posibilidad de realizar medidas de fuerza en el lugar, lo que constituye una práctica desleal y una vulneración a la libertad sindical.

Finalmente, el sindicato remarcó que el reclamo es legal y legítimo, y advirtió que la empresa, amparada en el contexto actual del país, busca amedrentar a sus trabajadores y castigar a la organización sindical.