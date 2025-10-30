A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al presidente Javier Milei que disponga de la inmediata reanudación de la obra del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas en la zona del Faro marplatense.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición se denunció que la “situación de parálisis total en la que se encuentra el proyecto del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas, emplazado en el predio de la ex ESIM en Punta Mogotes, provoca un grave perjuicio al desarrollo científico, tecnológico y económico de la ciudad y la región”.

En ese sentido, se explicó que “el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas es un proyecto científico emblemático y de carácter estratégico para Mar del Plata, diseñado para consolidar el polo de investigación marina en un predio de gran valor”.

Ads

Y se recordó que “la obra, que había iniciado con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, se encuentra detenida desde fines de 2023 debido a la falta de cumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional”.

Puede interesarte

A su vez, se resaltó que “la parálisis persiste a pesar de que la obra había sido señalada por el propio Gobierno nacional como una de las que continuarían su ejecución, lo que ha generado una frustración en la comunidad científica y ha impedido la consecución de los objetivos del proyecto”.

Ads

Además, el bloque de ediles K remarcó que “el estancamiento de esta obra afecta no solo al desarrollo de las investigaciones marinas, sino que también es un reflejo de la crisis profunda en el sistema científico nacional”.

“En el contexto de esta parálisis y buscando mantener la iniciativa viva, los responsables del CIIMAR se han visto obligados a buscar fondos provinciales, proponiendo desarrollos tecnológicos como la instalación de sensores en el litoral costero con la Autoridad del Agua, lo cual subraya la importancia del proyecto para la gestión de recursos regionales”, se indicó.

Al mismo tiempo, se sostuvo que “Mar del Plata, como principal polo pesquero y científico marino del país, requiere que este centro de investigaciones sea reactivado con carácter de urgencia para asegurar la continuidad de los estudios ambientales, biológicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo local y nacional”.

Ads

Puede interesarte

“La combinación de obras paralizadas, recortes presupuestarios y falta de respuestas institucionales pone en situación crítica a sectores estratégicos del desarrollo, obligando a este Honorable Concejo Deliberante, como representante de la ciudadanía, a solicitar la intervención inmediata del Estado nacional”, finaliza el texto.