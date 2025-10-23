A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que proceda a realizar la limpieza y saneamiento de microbasurales en el barrio El Martillo.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se alertó puntualmente sobre “la existencia de un microbasural a cielo abierto, en la esquina de las calles Calabria y Friuli, frente a la plaza pública homónima del barrio”.

En ese sentido, se describió que “en las esquinas mencionadas se conformó un microbasural a cielo abierto que afecta de manera directa a los vecinos y vecinas del barrio, quienes han expresado su preocupación ante la falta de intervención municipal”.

Además, se denunció que “la presencia de desechos de todo tipo -bolsas de basura, restos de poda, materiales en desuso y electrodomésticos abandonados- produce una fuerte contaminación tanto ambiental como visual, deteriorando el entorno urbano y natural”.

Y se remarcó que “la ubicación del basural, frente a una plaza pública donde concurren diariamente familias, y niños, reviste especial gravedad, ya que expone a la comunidad a riesgos sanitarios innecesarios”.

“Esta situación pone en evidencia la ausencia de una gestión ambiental activa y sostenida en los barrios más alejados del centro de Mar del Plata, donde las tareas de recolección de residuos suelen ser irregulares e insuficientes”, se añadió.

“Resulta indispensable que el Municipio disponga la limpieza integral del lugar, la recolección de los residuos acumulados y un esquema regular de mantenimiento que impida la reaparición del foco de basura. Como medida preventiva, es aconsejable la colocación de señalización visible que indique la prohibición de arrojar residuos y advierta sobre las sanciones correspondientes”, finalizaron los ediles K.