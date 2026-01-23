En un contexto de emergencia vial determinado por el crecimiento sostenido de los siniestros de tránsito, ingresó al Concejo Deliberante una solicitud para implementar de manera urgente de un plan de demarcación horizontal en las avenidas del Partido, conforme al Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito.

Ads

La iniciativa, que lleva la firma del concejal Diego García de Unión por la Patria, resalta que según datos de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, durante 2025 se registraron 70 siniestros viales fatales, lo que representa un incremento superior al 40% respecto de 2024, cuando se contabilizaron 43 víctimas fatales.

“Estos números muestran una realidad alarmante, el municipio tiene que trabajar para revertirlos. El mal estado de nuestras calles, así como la falta de señalización y demarcación, son factores que influyen directamente sobre esta situación de inseguridad vial”, señaló García.

Ads

Puede interesarte

El proyecto pone el foco en la señalización y la demarcación horizontal en avenidas de la ciudad, especialmente en zonas alejadas del centro, donde numerosas arterias clave no cuentan con la demarcación básica, pese a tratarse de vías de alto tránsito utilizadas a diario por vehículos particulares y por el transporte público.

En ese sentido, el concejal remarcó que el municipio dispone de herramientas para intervenir. El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) cuenta con un área específica de señalización vial, a lo que se suma la Tasa Vial, creada en 2024, que permitió recaudar más de 11.000 millones de pesos destinados al mantenimiento de calles y avenidas.

Ads

“A los recursos de la Tasa Vial se suman los fondos que ingresan por patentes municipales. Los vecinos pagan, el Estado tiene las herramientas, lo que falta es la decisión política de trabajar para mejorar la seguridad vial, utilizando de mejor manera los recursos que vienen de los contribuyentes”, sostuvo el edil.

Puede interesarte

El proyecto solicita que el Departamento Ejecutivo, a través del EMVIAL, elabore un plan de demarcación horizontal para todas las avenidas con carpeta asfáltica, respetando los criterios técnicos de la Ley Nacional de Tránsito, como una medida concreta de prevención y ordenamiento del tránsito.