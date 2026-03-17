Vecinos de Mar del Plata volvieron a reclamar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la presunta falta de acceso público a la ribera sur del arroyo Corrientes, en la zona del Paseo Costanero Sur, donde se ve claramente una cerca blanca. El planteo forma parte de una actuación iniciada a partir de denuncias sobre restricciones para circular por ese sector costero.

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Según en la denuncia realizada por Kanki Alonso a la que tuvo acceso este medio, Inés Rivera, integrante del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, comunicó que el organismo nacional solicitó informes a distintas dependencias municipales como la Dirección de Gestión Ambiental y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a la vez que indicó que se enviaron nuevas notas a los organismos competentes para avanzar con el análisis del caso.

En sus presentaciones, Alonso sostuvo que el problema central es la falta de cumplimiento del derecho de libre acceso a las riberas previsto en el Plan de Gestión Territorial aprobado por el Concejo Deliberante. También afirmó que la margen sur del arroyo estaría cercada por un emprendimiento privado, lo que -según señaló- impediría el ingreso público al área.

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El denunciante incorporó además información técnica al expediente y remitió un plano de las parcelas que bordean el arroyo, junto con aclaraciones sobre cambios normativos recientes que establecen restricciones para edificaciones cerca de la ribera y de la línea de costa. En ese marco solicitó que toda esa documentación sea incorporada a la actuación para continuar con el trámite.

Por su parte, desde la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur se informó que en el margen sur del arroyo Corrientes “la vegetación del paseo se encuentra en estado natural, sin verificarse impedimentos físicos para la circulación”. El informe agregó que la transitabilidad se realiza principalmente sobre la servidumbre de paso “C” ubicada en el margen norte del arroyo.

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Desde el área municipal también indicó que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires es el organismo competente para el control de los cuerpos y cursos de agua, por lo que se sugirió dirigir consultas específicas a esa dependencia provincial.

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Por su parte, Marcelo Javier Ragonese, director de Gestión Ambiental del EMSUR, informó que se volvió a dar intervención a la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur. Según detalló, ese organismo labró un acta sobre la situación del lugar, la cual fue incorporada al expediente como documentación adjunta para su evaluación dentro de la actuación en trámite.