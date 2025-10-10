A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitaron al Departamento Ejecutivo local que lleva adelante la puesta en valor de la Plaza Irineo Leguizamo, ubicada en el barrio Hipódromo.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció “el estado de abandono y la falta de mantenimiento general del espacio público, ubicado entre las calles Haras Firmamento, El Zairo Artigas, Haras Malal Hue y El Tordillo".

En ese sentido, se resaltó que “la mencionada plaza constituye un espacio verde de uso público, urbano y al aire libre, destinado al esparcimiento, la recreación y el encuentro de los vecinos”.

A continuación, se detalló que “en la actualidad la plaza se encuentra en total estado de abandono, con pastos largos, juegos rotos, que además representan un riesgo para la integridad de niños, ausencia de cestos de basura, luminarias y cartelería que identifique el nombre del lugar”.

Asimismo, los concejales K consideraron que “resulta fundamental garantizar que todos los sectores de la ciudad cuenten con espacios verdes en condiciones, y que el Ejecutivo Municipal debe atender con la misma prioridad las plazas de los barrios alejados del centro que las del micro y macrocentro”.

