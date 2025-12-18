Se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para que el Gobierno municipal incorpore en el Presupuesto 2026 la instalación de un semáforo y el ensanchamiento de la avenida Colón y Brasil, iniciativa que responde a un reclamo sostenido por vecinos del barrio Jorge Newbery, quienes advierten sobre el alto riesgo vial en esa intersección.

La concejal María Eva Ayala Ayala, del bloque Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, acompañó el pedido vecinal y señaló que “la falta de un semáforo genera un riesgo muy grande. No se trata de un privilegio: se trata de poder cruzar la calle, volver a casa y no naturalizar los accidentes de tránsito”.

La concejal sostuvo que “un semáforo no es solo un aparato” y agregó que se trata de “una decisión política sobre qué vidas importan y una forma de pensar la infraestructura de los barrios, que hoy están sufriendo un claro abandono por parte del municipio”.

El tema fue abordado en marzo en la Comisión de Movilidad Urbana, donde se solicitaron informes al EMVIAL y al área de Tránsito. “En junio el tema volvió a tratarse y recién un mes después ingresaron promesas que no se cumplieron. Los vecinos siguen esperando, mientras el riesgo en esa esquina se mantiene intacto”, expresó Ayala.

En ese contexto, recordó que el EMVIAL había proyectado una inversión de 2.960.625.082 pesos para ampliar la avenida Colón entre las calles Calaza y Fermín Errea, pero la obra no fue incluida en el Presupuesto 2025.

“El 11 de agosto y el 30 de septiembre el expediente fue archivado por unanimidad en las comisiones de Movilidad y Obras, y el 30 de octubre terminó archivándose definitivamente en sesión. Por eso hoy volvemos a insistir: solicitamos que esta obra sea incorporada en el Presupuesto 2026”, afirmó.