A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Ejecutivo local que lleve adelante las tareas de reparación y nivelación del asfalto en zonas del barrio Playa Serena.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se denunció “el estado de deterioro de la calle N° 445, en su intersección con Diagonal Gran Almirante, donde se encuentra un pozo de gran tamaño que dificulta la circulación vehicular y peatonal”.

En ese sentido, se puntualizó que “el mencionado cruce constituye uno de los principales accesos a la plaza central del barrio Playa Serena, espacio público de uso cotidiano por vecinas y vecinos, y en torno al cual se concentra la zona comercial del barrio”.

Además, desde la bancada kirchnerista se detalló que “la calle N°445 sirve de acceso al Centro de Atención Primaria de la Salud, al cual diariamente asisten personas del barrio y de sectores cercanos, por lo que la transitabilidad de la vía resulta de suma importancia para garantizar el acceso a la salud”.

“De acuerdo al relevamiento efectuado y los testimonios de residentes de la zona, el pozo existente alcanza un tamaño considerable, al punto de que los propios vecinos se ven obligados a rellenarlo con tierra para poder circular, evidenciando la ausencia de mantenimiento por parte del Municipio”, se añadió.

Para finalizar, se sostuvo que “los días de lluvia la calle se vuelve intransitable, ya que se acumula agua dentro del pozo, imposibilitando el cruce de vehículos de menor porte y representando un riesgo para transeúntes y conductores”.

“Se genera peligro y dificultades para la circulación y, además, afecta el desarrollo de la actividad comercial y el acceso a servicios esenciales como la salud del barrio”, advirtieron los ediles opositores.