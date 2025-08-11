Este fin de semana se llevó a cabo el emotivo acto de egreso de la 52° promoción de las Residencias Hospitalarias del Hospital Privado de Comunidad (HPC), organizado por la Fundación Médica de Mar del Plata. El evento, que tuvo lugar en el Teatro Tronador, contó con la participación de 44 profesionales que recibieron sus diplomas.



El evento se realizó el sábado por la tarde, con la conducción de los periodistas Mariana Gérez y Guillermo Lobo, y marcó un momento clave en la trayectoria profesional de 37 residentes, 3 jefes de residentes y 4 becarios en perfeccionamiento, tras completar esta importante etapa de formación en el HPC.

"Estamos muy contentos de poder realizar esta ceremonia en este emblemático teatro de nuestra ciudad y compartirla con todos ustedes, en el marco de los festejos por los 60 años de la Fundación Médica”, expresaron desde la institución al inicio.



El acto contó con la presencia de autoridades del Consejo de Administración de la Fundación, encabezadas por su presidente, Dr. Fernando Santomil; el vicepresidente, Dr. Juan Perriello, y el secretario, Sr. Miguel Antonio Donato, entre otros integrantes del Consejo, junto a jefes y coordinadores de los Servicios Médicos, Docencia e Investigación del HPC.



Entre los invitados especiales se destacaron autoridades municipales, entre ellas la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, y representantes de universidades, hospitales, clínicas y organismos nacionales, además de familiares, amigos, colaboradores de la institución y miembros fundadores.



La apertura estuvo a cargo del coro institucional, que entonó el Himno Nacional Argentino y ofreció luego a los egresados dos canciones preparadas especialmente para la ocasión. El coro está conformado por colaboradores de la institución, familiares y amigos, bajo la dirección del maestro Gabriel Di Martino.



El Dr. Fernando Santomil celebró esta instancia de la formación profesional y brindó un breve discurso a los egresados, seguido de unas palabras de la Dra. Marina Hechem, coordinadora de la División Salud Mental, Dolor y Paliativos del HPC, y del Dr. Alejandro Alassia, especialista en cuidados paliativos y medicina del dolor. Todos coincidieron en resaltar "la dedicación, el compromiso, la vocación de servicio y la calidad humana" de quienes completaron su formación.



“La finalización de la residencia representa el cierre de una etapa significativa en la carrera de cada uno de ustedes, y nuestro deseo es que continúen siendo parte activa de esta institución, a través de objetivos compartidos como el cuidado de los pacientes, el avance del conocimiento científico y la defensa de los valores éticos que nos definen”, remarcaron desde la Fundación y el HPC.



La entrega de diplomas fue uno de los momentos más esperados. Entre aplausos y flashes fotográficos, cada egresado y egresada se acercó al centro para recibir su distinción. En total, fueron reconocidos 44 profesionales que realizaron sus residencias en diversas especialidades médicas, bioquímicas y de psicología.

