Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo bonaerense para el inicio del año, al considerar que el incremento ofrecido resulta insuficiente frente al contexto económico actual. La decisión fue tomada tras un encuentro paritario que finalizó sin acuerdo.

Ads

Puede interesarte

La oferta contemplaba una suba del 15 por ciento correspondiente al mes de enero, con la posibilidad de revisión en los próximos meses. Sin embargo, los representantes gremiales señalaron que el porcentaje no alcanza a cubrir el impacto de la inflación ni las necesidades básicas del sector educativo.

Desde el frente sindical remarcaron que los salarios vienen arrastrando una pérdida sostenida del poder de compra y que cualquier propuesta debe contemplar una mejora real en los ingresos. Además, insistieron en la necesidad de discutir una recomposición integral y no ajustes parciales.

Ads

Tras el rechazo, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y mantener abierto el canal de diálogo. Si bien no se definieron fechas concretas, se espera una nueva convocatoria para retomar las negociaciones en el corto plazo.

El escenario deja abierta la incertidumbre sobre el desarrollo del ciclo lectivo, mientras los gremios aguardan una oferta superadora que permita destrabar el conflicto. La evolución de las conversaciones será clave para evitar nuevas tensiones en el sistema educativo provincial.

Ads