Tras la noticia que recibieron los habitantes de Sierra de los Padres y La Peregrina, sobre el rechazo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires a la instalación de un parque eólico en la zona, desde la asamblea de vecinos mostraron su satisfacción y destacaron que si bien “los parques eólicos son muy buenos” se trata de “desarrollo, pero no a cualquier costo”.

Laura Fernández, integrante de la asamblea, destacó que fue un largo proceso de aprendizaje desde diciembre pasado, cuando se enteraron de que la empresa Central Puerto había presentado un proyecto para instalar el parque en el barrio Abrojo Alto, en la zona cercana a Sierra de los Padres. A partir de ahí se abrió una consulta pública y los vecinos se interiorizaron sobre el tema.

“Tratamos de construir la idea que están muy buenos los parques eólicos para sustituir otro tipo de energía no renovable, pero que no es cierto que no causen problemas o consecuencias”, indicó la mujer en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata. Y resaltó que las cosa “se agravaba” porque la zona está “dedicada al turismo, la recreación, también a la explotación agrícola. Esto era un cambio hacia un tipo de paisaje más industrial”.

#Ambiente La ministra @danyvilar de la Provincia les dio a conocer a los vecinos la noticia, en la tarde de hoy. Algarabía en los vecinos que vienen luchando por este proyecto desde hace varios meses. https://t.co/evHykIAHm4 — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) June 1, 2024

La asambleísta contó que en la presentación que realizaron en el período de consulta pública “llenamos de comentarios de los vecinos y de asociaciones como el Colegio de Arquitectos, el de Ingenieros de la Provincia, Fundación Vida Silvestre; fue de muy alta calidad la argumentación”. Además, acompañaron esto con una presentación ante el Municipio para que se considere a esa zona como “paisaje protegido”.

Y en ese proceso que atravesaron los asambleístas, destacó que “tuvimos también que traspasar esa idea de que estamos poniendo palos en la rueda al desarrollo. Y ese es un debate a nivel nacional: es desarrollo, pero no a cualquier costo. Y menos sobre las poblaciones más vulnerables”.

Para Fernández, si bien la noticia fue muy positiva, el tema no está resuelto porque “el contexto nacional nos hace estar en alerta. La Ley Bases que se discute en el Senado, una de las cosas que hace es eliminar las consultas públicas. Más allá que el marco general de llegar a aprobarse es de absoluta expropiación de lo que algunos entienden como recursos naturales y otros como bienes públicos”.

De todos modos, recordó en cuanto al actual procedimiento que “una vez que está denegado ahí no lo pueden poner. Esperemos que lo hagan en un lugar donde el impacto sea menor y no en una población que no pueda defenderse”.

Fernández celebró igualmente lo que generó este proceso en la comunidad de Sierra de los Padres y La Peregrina: “Había chicos de sexto año leyendo el documento que presentó la empresa, más de 400 páginas”. Sin embargo, se lamentó porque “no logramos que Mar del Plata entienda esto como algo zonal. Acá están los pastizales que recuperan el agua que va a Mar del Plata. Es una zona donde los marplatenses vienen todo el tiempo a disfrutar. Salen las frutas y verduras que se consumen”.