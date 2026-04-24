Rechazaron la recusación del juez Hagopian en la causa entre Wanda Nara y Mauro Icardi
La Justicia resolvió rechazar la recusación presentada contra el juez Hagopian en medio del conflicto judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi. De esta manera, el magistrado continuará al frente del expediente que involucra a la expareja.
La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen durante la emisión de Mitre Live, donde aseguró que la resolución ya fue comunicada y que no prosperó el pedido para apartar al juez de la causa.
Con esta decisión, el juez Hagopian seguirá interviniendo en uno de los enfrentamientos mediáticos y judiciales más comentados de los últimos meses, mientras continúan las disputas legales entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
El conflicto entre ambos viene sumando nuevos capítulos vinculados a cuestiones personales, familiares y patrimoniales, por lo que esta definición judicial representa un paso importante en el desarrollo de la causa.
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