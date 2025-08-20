El Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56, a cargo de Alejandro Litvack, rechazó el pedido de citación a indagatoria contra Cristian Graf, principal sospechoso en la causa por el homicidio de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y hallado enterrado en mayo pasado en una vivienda de Coghlan, barrio porteño lindero a la casa donde alguna vez vivió Gustavo Cerati.

La solicitud había sido presentada por el fiscal Martín López Perrando, quien imputó a Graf por encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Sin embargo, Litvack sostuvo que el dictamen carece de la “concreta imputación” exigida por el artículo 298 del Código Procesal Penal, que establece que un acusado debe conocer en detalle los hechos y pruebas que se le atribuyen.

Según el magistrado, la acusación resultaba “imprecisa y excesivamente amplia”, lo que imposibilitaba avanzar con la citación. Por ello, devolvió el expediente a la fiscalía para que reformule los fundamentos de la imputación con mayor claridad.

El hallazgo de los restos de Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición, fue confirmado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Las pruebas situaron el cuerpo en la finca habitada por Graf, entonces compañero del joven en la Escuela Técnica N° 36 y aficionado a las motos.

El fiscal López Perrando sostiene que, aunque no se logró probar la autoría material del crimen, sí quedó acreditado que el acusado ejecutó maniobras para encubrirlo, desde advertencias a obreros que excavaban en el terreno hasta versiones contradictorias para explicar la presencia del cadáver.

El proceso penal continúa abierto y la fiscalía deberá redefinir su estrategia si pretende avanzar contra Graf, señalado como el principal sospechoso de un caso que lleva más de cuatro décadas sin resolverse.

Fuente: Infobae