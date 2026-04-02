La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Maximiliano González, ex policía condenado a perpetua por el homicidio de Luciano Olivera, ocurrido el 10 de diciembre de 2021 en Miramar.

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El tribunal resolvió que no existen “circunstancias excepcionales, desde una perspectiva humanitaria o sanitaria que impongan la necesidad de sustituir la detención intramuros por el arresto domiciliario”.

González fue sentenciado a fines de 2025 a prisión perpetua por “homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por abuso funcional por miembro de la fuerza de seguridad”, tras haber sido declarado culpable semanas antes por un jurado popular.

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El pedido de morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario había sido presentado en febrero por la defensora oficial Sandra Nuccitelli y ya había sido rechazado en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1.

En la solicitud, se había fijado como posible lugar de detención un domicilio en el barrio López de Gomara de Mar del Plata, donde reside un familiar de 67 años. Sin embargo, un informe ambiental advirtió que, si bien la vivienda era apta, el residente es cazador y posee armas, lo que resultó un elemento desfavorable para el otorgamiento del beneficio.

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La defensa también destacó la conducta del condenado en contexto de encierro, donde realizó cursos de peluquería, filetero, manipulación de alimentos, maestro pizzero y rotisero, y montador electricista domiciliario. “En su desempeño contaba con una calificación de conducta ‘ejemplar 10’, con sujeción a reglas impuestas, sin protagonizar motines ni huelgas de hambre, ni registrar sanciones disciplinarias”, sostuvo Nuccitelli, quien además señaló que González es padre y su hijo se encuentra a cargo de su madre.

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El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando González descendió de un móvil policial apostado en Avenida 9 esquina 34 para interceptar a Luciano Olivera, de 16 años, quien circulaba en moto en el marco de una persecución. Desde ese lugar, y parapetado detrás de la puerta del patrullero, el efectivo disparó contra el joven, provocándole la muerte en el acto.

Fuente: con información de El Diario de Miramar