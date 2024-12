El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, rechazó un pedido de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La SIGEN, dependiente del Poder Ejecutivo, había solicitado una medida precautoria para iniciar un proceso de auditorías en la Universidad de Buenos Aires, tal como impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, el juzgado explicó que la SIGEN no tiene a su cargo el control interno de las universidades nacionales, por lo que no hizo lugar a la solicitud del Ejecutivo hasta que no haya una sentencia definitiva en la puja entre el Gobierno y las universidades.

"Considerando que la UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos, cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN se extravíe o se altere", sostiene el fallo. Y añade: “En suma, las manifestaciones efectuadas por el órgano de control -por la SIGEN- sobre el punto no pasan de ser meramente conjeturales y por tanto inhábiles para sustentar la configuración del requisito analizado".

Además, señala que la UBA puso a disposición sus informes de auditoría interna.

"Si bien el control externo que realiza la AGN sobre las universidades nacionales no se encuentra controvertido en este este litigio, no puede dejar de señalarse que tanto de la página web de la UBA como de la AGN, surgen publicados informes de los años 2023, 2013, 2009, 2008, 2006", expresa la resolución.

Además, remarcaron que las universidades nacionales adquirieron "un status jurídico especial" con la reforma constitucional de 1994. "Son el Poder Legislativo y el Judicial quienes han adquirido el rol de controlantes de los actos y normas de las universidades", siguió la resolución judicial, que recordó que la Ley de Educación Superior restringe "las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo"

A fines de octubre, la SIGEN había pedido a la Justicia que la UBA presentara documentación sobre el destino de fondos públicos. "En definitiva, que la casa de estudios informe en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etc", indicó la presentación realizada por el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.

Además, la SIGEN solicitó que la UBA rinda "cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional" para que se pueda cumplir con las "funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)".

Desde la Sindicatura destacaron que hasta 2022 era habitual esta rendición de cuenta, y que ese año fue interrumpida por un dictamen emitido por el entonces procurador del tesoro nacional, Carlos Zannini.