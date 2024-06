Luego de que se anunciaran cambios en escuelas bonaerenses, se generaron grandes polémicas. Mediante una importante reforma en el régimen académico, se elimina la cursada por año y se pasa a un formato de acreditación por materias, recursando así lo desaprobado en el año siguiente.

En detalle, entre las asignaturas que no se aprobaron durante un ciclo lectivo, se permitirán hasta cuatro y solo así, los alumnos podrán pasar a un "período de intensificación". Son cursos acelerados que se darán en diciembre y/o febrero/marzo.

De esta manera, se termina con la repitencia en la forma tradicional, es decir, aquella que obliga al estudiante a recursar todo un año de estudio (todas las materias) por haberse llevado más de dos. La repitencia sigue existiendo, pero solo para las materias no aprobadas.

En ese sentido, Luis Distefano, ex secretario de Educación MGP y ex director de la Escuela Secundaria N°25 “La Chacra” dialogó con El Marplatense y dijo: "Elimina la repitencia por bloques y plantea que sea una recursada por asignaturas, con un formato similar al de la facultad. Esto en la práctica es inaplicable para las aulas de la secundaria de la Provincia hoy, porque hay profesores que van de un lado a otro, con distinta carga horaria. Implicaría que un alumno que no acreditó cuatro materias en el año, pase al siguiente y mientras que está cursando matemática de tercer año, tenga periodos de intensificación en donde el profesor se dedique en 15 días a enseñarle lo que no aprendió el año anterior y lo evalúe".

"Nosotros podemos pensar o discutir la cuestión de la repitencia a futuro pero primero hay que repensar la escuela secundaria, el diseño curricular, las materias y sobre todo el formato de designación en una secundaria porque no tienen horas concentradas en una sola sino que va de un lugar a otro. En la práctica, esto va en contra del esfuerzo y de la calidad educativa que en definitiva es algo de lo que muchos apuntamos a que se de", sumó.

Y adhirió: "El año pasado se intentó aplicar pero hubo mucha resistencia de la sociedad y luego se llevó al Consejo General de Cultura y Educación que tiene representantes de la política y en realidad tendría que tener de la docencia, pero hace 15 años que no se eligen por los regentes de la Provincia. Hoy son referentes políticos y acompañaron esta propuesta del Ministerio con algunas modificaciones. Es algo que con tiempo podemos pensar pero no en un aula en donde un profesor tiene dificultades para dar clases, con los chicos que llegan tarde, con los que usan el celular, con no poder sancionar a aquel que falta el respecto o que violenta. Porque se entiende que todo tiene que ser reflexión".

"Pese a ello, los alumnos podrán pasar de instancia con un periodo que sabemos que la intensificación post pandemia fue humo. Con algunas actividades, trabajos prácticos y eso era suficiente para aprobar. En la práctica hoy pasa eso y sin duda, nos alejamos cada vez más de lo que nuestros alumnos de secundaria necesitan. Mucho más de lo que los estudios superiores exigen", continuó el ex Director de la Escuela Secundaria N°25 “La Chacra”.

Con respecto a las consecuencias de este cambio, el referente indicó: "Seguramente si perjudique porque no hay correlatividad. Hoy el Ministro dijo que en secundaria no la hay. Los chicos van a pasar y van a cursar la materia que le sigue y durante el año en estos periodos en el inicio y fin de cada cuatrimestre, tendrán unas semanas donde hay que enseñarle lo que no aprendieron y luego evaluarlos. Por eso no es similar a lo de la facultad".

"Pero sin duda, si modificas las realidad de la escuela de hoy, sea estatal o privada, esto es inaplicable porque se va a tener en un mismo aula como sucede hoy, alumnos interesados en avanzar, en el esfuerzo y otros que no. En definitiva termina siendo lo mismo, porque tienen la tranquilidad de que van a pasar al siguiente año y con quizás unas actividades o módulos para terminar la secundaria sin mayores inconvenientes. Creo que debemos ir en otro sentido sin pensarlo", sentenció el ex Secretario de Educación de MGP.